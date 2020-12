Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat das zwischen der EU und China ausgehandelte Investitionsabkommen als "handelspolitischen Meilenstein" bezeichnet. Nach fast siebenjährigen Verhandlungen sei ein Durchbruch gelungen, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Für europäische Unternehmen bedeute das Abkommen vor allem mehr Marktzugang und mehr Rechtssicherheit sowie ein besseres Wettbewerbsumfeld in China.

EU-Kommissionsvize Dombrovskis betonte, damit wüchsen Chancen für Wachstum und Arbeitsplätze in Europa. Dagegen bemängeln Experten unter anderem, dass zu wenige Garantien Chinas beim Thema Arbeitsrechte vorgesehen seien.



Der Präsident der Europäischen Handelskammer in China, Wuttke, begrüßte die Einigung auf den Entwurf. Er sagte im Deutschlandfunk, bei dem hohen Wirtschaftswachstum in China wolle man dabei sein. Das werde durch ein Abkommen leichter. Bisher seien europäische Unternehmen im produzierenden Gewerbe in China "gut unterwegs" - im Bankensektor machten sie aber nur 0,2 Prozent aus. Wuttke geht davon aus, dass sich etwa diese Zahl durch die Vereinbarung verbessern lässt.



Wuttke sagte zudem, er sei nicht begeistert davon, dass ein Marktzugangsvertrag vermischt werde mit Menschenrechten. Er wisse um die Umstände in China, diese seien sehr betrüblich. Zwar versuchten europäische Unternehmen, die europäischen Arbeitsverhältnisse in China intern zu replizieren - doch die Firmen seien als Gäste im Land.

