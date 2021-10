Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer verzichten auf ihre Bundestagsmandate.

Mit ihrem Schritt wollten sie einen Generationswechsel in der Fraktion ermöglichen, sagten die beiden CDU-Politiker in Saarbrücken. Für Altmaier und sie sei selbstverständlich gewesen, das Angebot zu machen, betonte Kramp-Karrenbauer. Ihr Amt als Ministerin werde sie solange weiterführen, bis eine neue Regierung ins Amt komme. Danach bleibe sie auch weiterhin politisch engagiert. Altmaier erklärte, die Partei brauche einen „inhaltlichen und personellen Neuanfang“. Ihm blute das Herz, wenn er sehe, wie wenig jüngere Abgeordnete dieses Mal für die CDU/CSU in den Bundestag eingezogen seien. Er wolle daher alles dafür tun, die junge Generation in Verantwortung zu bringen. Beide machen mit ihrer Entscheidung den Weg frei für Nadine Schön und Markus Uhl, die nun als Nachrücker von der Landesliste in den Bundestag einziehen.



Angesichts der Debatte über eine Neuaufstellung der CDU mehren sich unterdessen Stimmen, den Parteivorsitz zunächst nur übergangsweise zu besetzen. Dafür sprachen sich die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Prien und die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Connemann in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" aus. Sie wünsche sich an der CDU-Spitze einen "Treuhänder" ohne eigene Ambitionen auf das Kanzleramt, der die Partei wieder "fit" mache, sagte Prien.



Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer ist dagegen: Die CDU brauche jetzt eine Führung für viele Jahre und nicht nur für eine Übergangszeit. Nach Informationen der FAS werden drei Namen für die Rolle des "Treuhänders" genannt. Neben dem noch amtierenden Vorsitzenden Laschet seien diese Fraktionschef Brinkhaus und der zweimal unterlegene Bewerber für den Parteivorsitz, Merz.

