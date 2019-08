Die Gewerkschaft Verdi warnt vor einem Stellenabbau bei der Deutschen Post im Falle einer Verringerung der Zustelltage für die Brief-Post.

Bei einer Reduzierung seien mindestens 10.000 Arbeitsplätze bei dem Konzern bedroht, erklärte die stellvertretende Vorsitzende Kocsis. Das könne dem Bundeswirtschaftsminister nicht egal sein. Die Zustellung von Briefen und Paketen an sechs Tagen in der Woche sei das Kernelement einer qualitativ hochwertigen Postversorgung in Stadt und Land, betonte Kocsis.



Verdi reagierte damit auf einen Vorstoß von Wirtschaftsminister Altmaier. Der CDU-Politiker will im Zuge einer Überarbeitung des Postgesetzes auch die Häufigkeit der Zustellung überprüfen lassen.