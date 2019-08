Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat Eckpunkte seiner Strategie für den Mittelstand vorgelegt.

Der CDU-Politiker sagte in Hannover, der Mittelstand sei ein zentraler Faktor für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland. Altmaier will demnach steuerliche Belastungen reduzieren. Dazu solle der Solidaritäts-Zuschlag schrittweise ganz abgeschafft und die Unternehmensbesteuerung auf 25 Prozent begrenzt werden, etwa durch eine bessere Berücksichtigung von reinvestierten Gewinnen. Ein weiteres Thema ist die Bürokratie-Entlastung.



Wirtschaftsverbände hatten kritisiert, dass der Mittelstand in der im Februar vorgelegten Industriestrategie des Ministers kaum eine Rolle spielte. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag begrüßte die Vorschläge Altmaiers nun als "richtige Akzente".