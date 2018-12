In Altötting in Oberbayern wird heute die bundesweite Sternsinger-Aktion - das Dreikönigssingen - eröffnet.

Zur Aussendungsfeier werden in dem Wallfahrtsort mehr als 2.000 Mädchen und Jungen erwartet, verkleidet als die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar.



Bundesweit nehmen an der Aktion der katholischen Jugend jedes Jahr rund 300.000 Kinder teil. Dieses Mal sammeln sie Spenden für Kinder in Peru.