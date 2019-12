Der FDP-Vorsitzende Lindner hat angesichts der hohen Schulden vieler Kommunen eine gerechtere Verteilung der finanziellen Lasten gefordert.

Die Kommunen würden vom Bund zu stark steigenden Sozialausgaben verpflichtet, die schneller wüchsen als deren Einnahmen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Das schwäche ihre Investitionstätigkeit und treibe sie in die Überschuldung. Der SPD-Fraktionsvize Post verlangte eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund, Ländern und Kommunen. Es sei legitim, dass kritisch nachfragt werde, bevor es zu einer Schuldenübernahme durch den Bund komme. Man dürfe aber nicht mit einer generellen Verweigerungshaltung in den Prozess starten. Er erwarte von allen die Bereitschaft, sich erst einmal offen und konstruktiv über Vorschläge auszutauschen. Bundesfinanzminister Scholz will einen erheblichen Teil kommunaler Kassenkredite übernehmen.