Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will mit den Kommunen über deren Altschulden sprechen. Übernehmen will er diese aber nicht.

Wie konnten die Kommunen einen so großen Schuldenberg anhäufen?

Wie groß ist die Last?

Etwa 2.000 der bundesweit 11.000 Gemeinden haben nach Angaben von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Altschulden angehäuft. Insgesamt belaufen sich die Kassenkredite Schätzen zufolge auf mehr als 50 Milliarden Euro.

Wie konnte es soweit kommen?

Die Kommunen beklagen, dass sie heute im sozialen Bereich viel mehr Pflichtaufgaben übernehmen müssten als noch vor 20 Jahren. Für die Übernahme der Pflichtaufgaben würden sie aber nicht ausreichend gegenfinanziert.

Was ist die Konsequenz?

Die betroffenen Kommunen sehen sich in einer Abwärtsspirale aus fehlenden Investitionsmöglichkeiten und einer zunehmenden Verschuldung. Denn mit dem Schuldenberg steigen auch die Zins- und Tilgungskosten. Das Geld fehlt dann für Investitionen in die Infrastruktur.

Welchen Ausweg gibt es?

Der Präsident des Deutschen Städtetags, Jung, fordert einen Schuldenschnitt für besonders finanzschwache Kommunen. Er sagte im Deutschlandfunk, einige Städte seien nicht in der Lage, die Schulden aus eigener Kraft zu stemmen. Es gehe dabei um rund 50 Milliarden Euro, bei denen der Bund helfen müsse. Jung schlug eine Bundesbeteiligung bei den Sozialausgaben vor, beispielsweise bei der Unterkunft von Langzeitarbeitslosen.



In einem vom Kabinett beschlossenen Zwölf-Punkte-Papier stellt der Bund nun auch in Aussicht, sich im Fall eines nationalen Konsenses an Zins- und Tilgungslasten der Kommunen zu beteiligen. Eine vollständige Übernahme der Altschulden steht aktuell aber nicht in Aussicht, wie Seehofer klargestellt hat.



Unionsfraktionsvize Thorsten Frei (CDU) fordert, dass die Bundesländer die Kommunen angemessen ausstatten und am "Steuerkuchen" beteiligen. Aber die Länder sehen sich hierzu kaum in der Lage, zumal sie ab 2020 die Schuldenbremse einhalten müssen. Frei sieht eine Möglichkeit darin, die Kommunen bei den Kosten für Hartz IV zu entlasten.