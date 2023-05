2021 gewann Saul Alvarez zum ersten Mal alle vier WM-Titel der wichtigen Boxverbände. Nun hat er seine Titel verteidigt. (AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Der Kampf fand in seinem Geburtsort Guadalajara statt. Für Alvarez war es der erste Wettkampf in Mexiko seit fast zwölf Jahren. Seinen nächsten Kampf plant er gegen den bislang ungeschlagenen Russen Dmitri Biwol. Gegen ihn hatte er vor einem Jahr im Halbschwergewicht in Las Vegas verloren.

Alvarez hat von 63 Kämpfen in seiner Profi-Karriere 59 gewonnen. Mehrere Box-Magazine listen ihn als besten Boxer der Welt, ungeachtet der Gewichtsklassen.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.