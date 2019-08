Am 21. September

Um die Protestbewegung in Hongkong zu unterstützen, haben das Internationale Literaturfestival Berlin und das PEN Zentrum Deutschland zu einer deutschlandweiten Lesung aufgerufen.

Diese solle am 21. September stattfinden, heißt es. Die Demokratiebewegung kämpfe gegen die Auslieferungen von Regimekritikern an Festland-China, polizeiliche und militärische Gewalt und für die Freilassung von politischen Gefangenen.



Seit dem 9. Juni kommt es in der chinesischen Sonderverwaltungszone immer wieder zu Protesten. Wiederholt kam es zu Zusammenstößen zwischen einem Teil der Demonstranten und der Polizei.