Wetter

Am Abend Unwettergefahr - morgen wechselhaft

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht gebietsweise ostwärts durchziehende Schauer. In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Sachsen Unwettergefahr durch teils schwere Gewitter mit Starkregen und Sturmböen. Im Nordwesten und später im Westen trocken. 20 bis 11 Grad. Morgen im Osten und Nordosten Schauer und Gewitter. Sonst zunächst trocken, später in der Mitte und im Süden Schauer und einzelne Gewitter. 24 bis 28 Grad.