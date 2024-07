Wetter

Am Abend von Nordwesten bis zur Mitte Wolken, gelegentlich Regen

Das Wetter: Neben Quellwolken viel Sonne. 21 bis 28 Grad. Zum Abend hin von Nordwesten bis zur Mitte dichte Wolkenfelder. Dabei gelegentlich etwas Regen. Im Süden gering bewölkt oder klar. 18 bis 9 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte und zeitweise auch in der Mitte stärker bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Im Süden und in Richtung Lausitz viel Sonne. 21 bis 30 Grad.

25.07.2024