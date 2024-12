Wetter

Am Dienstag bedeckt, im Süden Auflockerungen

Das Wetter: In der Nacht im Südwesten und an den Alpen Auflockerungen, sonst bedeckt, vor allem über der Mitte und im Nordosten etwas Regen. Leichter Frost im südlichen Bergland. Tiefstwerte zwischen 9 und 1 Grad. Am Tag im Südwesten und Süden gebietsweise Auflockerungen. Sonst meist grau. Im Nordosten leichter Regen. Höchstwerte 6 bis 11 Grad.