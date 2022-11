Wetter

Am Dienstag bewölkt mit Regen

Das Wetter: In der Nacht stark bewölkt, gebietsweise etwas Regen. An den Alpen und im östlichen Bergland ab 1000 m Schneefall. Tiefstwerte von plus 6 bis minus 1 Grad. Am Tag bewölkt, zeitweise ein wenig Regen, vor allem an der Nordsee und im Süden. Temperaturen in der Nordosthälfte 3 bis 6, sonst 5 bis 9 Grad.

29.11.2022