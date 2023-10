Wetter

Am Dienstag bewölkt mit Regen, im Osten nachlassend

Das Wetter: In der Nacht vielfach regnerisch, gebietsweise auch kräftig. In der zweiten Nachthälfte im Südwesten abklingend. Tiefstwerte zwischen 11 und 6 Grad. Morgen im Norden und an den Alpen zunächst Regen, im Tagesverlauf Auflockerungen. Sonst bewölkt mit Schauern und kurzen Gewittern. 10 bis 16 Grad.

30.10.2023