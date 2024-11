Wetter

Am Dienstag bewölkt mit Schauern

Das Wetter: In der Nacht Regen, teils bis in tiefere Lagen Schnee, im Nordseeumfeld einzelne Gewitter. Tiefstwerte plus 4 bis minus 5 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt, in der Nordhälfte Schauer. Gebietsweise auch in tieferen Lagen Schneefall möglich. Temperaturen 2 bis 7 Grad.