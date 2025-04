Wetter

Am Dienstag bewölkt mit Schauern

Das Wetter: In der Nacht im Süden dichtere Wolkenfelder, sonst gering bewölkt oder klar und meist trocken. Temperaturen 11 bis 6 Grad. Am Tag bewölkt und zunächst im Südwesten, später in der gesamten Westhälfte sowie im Nordosten gebietsweise Schauer oder Gewitter. Temperaturen 17 bis 23 Grad.