Wetter

Am Dienstag bewölkt mit Schauern und Gewittern

Das Wetter: Nachtsvon Südwesten teils gewittrige Regenfälle. Temperaturen 17 bis 10 Grad. Am Tage in der Nordhälfte einzelne Schauer, an den Küsten längere sonnige Abschnitte. In der Südhälfte bewölkt mit Schauern und Gewittern. Temperaturen 18 bis 24 Grad.

24.07.2023