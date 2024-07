Wetter

Am Dienstag bewölkt und trocken, später im Norden und an den Alpen Schauer oder Gewitter

Das Wetter: In der Nacht Durchzug einer teils kräftigen Gewitterlinie, lokal Unwetter möglich. In der Osthälfte gering bewölkt, in der zweiten Nachthälfte von Westen her auflockernde Bewölkung. Temperaturen 20 bis 13 Grad. Am Tage zunächst in der Osthälfte und im Norden wechselhaft. Sonst wolkig und trocken. Am Nachmittag in der Nordhälfte sowie an den Alpen Schauer und einzelne Gewitter. Im Norden und Westen 21 bis 25, sonst 25 bis 29 Grad.

16.07.2024