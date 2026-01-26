Wetter
Am Dienstag bewölkt, von Südwesten her Regen, im Süden auch Sonne

Das Wetter: Nachts im Norden, Osten und Südosten nachlassender Schneefall. Sonst kaum Niederschläge, im Süden größere Auflockerungen. Tiefstwerte 0 bis minus 9 Grad. Am Tag bewölkt, im Osten noch ein wenig Schnee. Im Tagesverlauf von Südwesten bis zur Mitte vorankommender Regen. Südlich der Donau länger sonnig. Temperaturen 0 bis 7 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch bedeckt und gebietsweise Regen oder Schnee. 0 bis 6 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 27.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.