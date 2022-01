Wetter Am Dienstag erst Regen, später Auflockerungen

Das Wetter: In der Nacht meist dicht bewölkt. Von der Mitte bis in den Südosten leichter Regen, in höheren Lagen Schnee, im Bergland gefrierender Regen und Glätte. Tiefstwerte plus 6 bis minus 4 Grad. Am Tag nach Nebelauflösung gebietsweise etwas Sprühregen. Später Wolkenauflockerungen, im Westen und Süden auch sonnig. Temperaturen 3 bis 8 Grad.

18.01.2022