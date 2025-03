Wetter

Am Dienstag freundlich, im Süden bewölkt mit etwas Regen

Das Wetter: In der Nacht im Südosten stark bewölkt und vor allem am Alpenrand, sowie am Erzgebirge noch leichte Niederschläge, oberhalb 800 m als Schnee. Sonst gering bewölkt oder klar, gebietsweise Nebel. Tiefstwerte plus 4 bis minus 3 Grad. Morgen verbreitet freundlich, im Süden und Südosten stark bewölkt, vereinzelt Nieselregen. Temperaturen 9 bis 17 Grad.