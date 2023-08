Wetter

Am Dienstag heiter bis wolkig

Das Wetter: In der Nacht in der Nordhälfte wolkig oder gering bewölkt, in der Südhälfte meist klar und trocken. Temperaturen von 21 bis 11 Grad. Am Tage im Norden und in der Mitte heiter bis wolkig, im Süden sonnig. Höchstwerte im Norden 21 bis 27 Grad, sonst 27 bis 35 Grad.

21.08.2023