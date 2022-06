Wetter

Am Dienstag im Norden bewölkt, im Süden sonnig

Das Wetter: In der kommenden Nacht an Nord- und Ostsee noch einzelne Schauer. Sonst locker bewölkt, örtlich Nebel. 11 bis 2 Grad. Morgen im Norden wechselnd bewölkt, im Nordosten einzelne Schauer. Sonst heiter, in der Südwesthälfte vielfach sonnig, trocken. 17 bis 28 Grad.

13.06.2022