Wetter

Am Dienstag im Norden bewölkt, im Süden sonnig

Das Wetter: Nachts im Nordosten abklingende Schauer. Sonst locker bewölkt, örtlich Nebel. Tiefstwerte 12 bis 1 Grad. Am Tage im Nordosten wechselnd bewölkt, in Ostseenähe einzelne Schauer. Sonst heiter, in der Südwesthälfte vielfach sonnig und trocken. Höchstwerte im Norden 17 bis 21 Grad, sonst 22 bis 28 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten.

14.06.2022