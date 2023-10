Wetter

Am Dienstag im Norden bewölkt, sonst Auflockerungen

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Südwesten teils Wolkenlücken, sonst weiterhin viele Wolken und weiter südostwärts ziehender und dabei nachlassender Regen. In der Mitte und im Südwesten vereinzelt Nebel. 14 bis 4 Grad. Morgen im Norden und Nordosten bewölkt, vereinzelt Regen. Von Westen her Wolkenauflockerungen, im Tagesverlauf im Südwesten und Süden sonnig. Temperaturen im Nordosten 14 bis 22 und im Südwesten 23 bis 27 Grad.

09.10.2023