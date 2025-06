Wetter

Am Dienstag im Norden bewölkt, sonst freundlich, 20 bis 29 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Norden und Nordosten sowie in Südostbayern wolkig, sonst vielfach gering bewölkt oder klar. Temperaturrückgang auf 13 bis 7 Grad. Am Tage vielerorts freundlich und trocken, im Verlauf einige Quellwolken. lm Norden und Nordosten teils stärker bewölkt: Höchstwerte dort 21 bis 24 Grad, sonst bis 29 Grad.