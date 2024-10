Wetter

Am Dienstag im Norden bewölkt, sonst teils sonnig

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Norden stark bewölkt und etwas Regen. In der Mitte und im Süden teils gering bewölkt oder klar, im Laufe der Nacht Nebelbildung. Tiefstwerte 13 bis 5 Grad. Morgen in der Nordhälfte bewölkt, stellenweise etwas Regen. In der Südhälfte örtlich auch etwas Sonne. 12 bis 17 Grad.