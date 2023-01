Wetter

Am Dienstag im Norden trocken, sonst regnerisch

Das Wetter: In der Nacht von der Mitte bis in den Osten allmählich nachlassender, an den Alpen hingegen einsetzender Regen. Sonst trocken mit vereinzelten Auflockerungen, örtlich Nebel. 7 bis 1 Grad. Am Tage im Norden wolkig, teils auch längere heitere Abschnitte. In der Mitte und im Süden etwas Regen. 6 bis 12 Grad.

03.01.2023