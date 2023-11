Wetter

Am Dienstag im Norden trocken, sonst teils Schauer

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht meist stark bewölkt bis bedeckt und gebietsweise Regen oder Schauer. Tiefstwerte 8 bis 2 Grad. Morgen im Norden trocken. Sonst überwiegend bedeckt, teils Schauer, an den Alpen ab 1.000 Meter in Schnee übergehend. 6 bis 10 Grad.

20.11.2023