Wetter
Am Dienstag im Norden und Osten leichter Regen, im Süden heiter

Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines Hochs bei den Britischen Inseln fließt mit nordwestlicher Strömung feuchte und milde Luft nach Deutschland.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts gebietsweise Auflockerungen, örtlich klar, stellenweise Nebel. Im Norden später leichter Sprühregen. Tiefstwerte 10 bis 0 Grad. Am Tag verbreitet hochnebelartig bedeckt, im Norden und Osten leichter Regen. Im Tagesverlauf im äußersten Norden Auflockerungen. Im Süden nach Nebelauflösung heiter. Temperaturen 12 bis 17 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch hochnebelartig bedeckt, im Nordwesten leichter Regen. In der Mitte Auflockerungen. Im Süden nach Nebelauflösung heiter. 11 bis 17 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 14.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.