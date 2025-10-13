Die Vorhersage:
Nachts gebietsweise Auflockerungen, örtlich klar, stellenweise Nebel. Im Norden später leichter Sprühregen. Tiefstwerte 10 bis 0 Grad. Am Tag verbreitet hochnebelartig bedeckt, im Norden und Osten leichter Regen. Im Tagesverlauf im äußersten Norden Auflockerungen. Im Süden nach Nebelauflösung heiter. Temperaturen 12 bis 17 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch hochnebelartig bedeckt, im Nordwesten leichter Regen. In der Mitte Auflockerungen. Im Süden nach Nebelauflösung heiter. 11 bis 17 Grad.
Diese Nachricht wurde am 14.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.