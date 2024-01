Wetter

Am Dienstag im Nordwesten bewölkt, im Südwesten sonnig

Das Wetter: In der kommenden Nacht im Norden und Westen teils wolkig, teils dicht bewölkt, sonst gering bewölkt, vor allem in der Südhälfte gebietsweise neblig. Tiefsttemperaturen von plus 8 bis minus 8 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte zunehmend bewölkt und ab dem Nachmittag etwas Regen. In der Südosthälfte abseits von zähen Nebelfeldern länger sonnig. Temperaturen 7 bis 14, bei Dauernebel um 4 Grad.