Wetter

Am Dienstag im Nordwesten bewölkt, im Südwesten sonnig

Das Wetter: In der Nacht im Norden und Westen teils wolkig, in der Südhälfte gebietsweise neblig, sonst gering bewölkt. Temperaturen zwischen +8 und -8 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte zunehmend bewölkt. In der Südosthälfte abgesehen von zeitweise dichteren Schleierwolken viel Sonne. Temperaturen 7 bis 14 Grad.