Wetter

Am Dienstag im Nordwesten sonnig, sonst bewölkt mit Schauern

Das Wetter: In der Nacht in der Nordwesthälfte stark bewölkt und verbreitet etwas Regen, später auch im Südwesten bis in die Mitte etwas Regen. Sonst gering bewölkt oder klar, besonders im Südosten gebietsweise Nebel oder Hochnebel. Tiefstwerte 13 bis 6 Grad. Am Tag im Nordwesten zunehmend sonnig, sonst verbreitet stark bewölkt mit Schauern. Südlich der Donau sonnig oder neblig-trüb. Temperaturen 13 bis 21 Grad.