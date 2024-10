Wetter

Am Dienstag im Nordwesten sonnig, sonst bewölkt mit Schauern

Das Wetter: Nachts in der Nordwesthälfte stark bewölkt und regnerisch, später auch vom Südwesten bis in die Mitte etwas Regen. Sonst gering bewölkt oder klar. 13 bis 6 Grad. Am Tage gebietsweise schauerartiger Regen in einem breiten Streifen von Baden-Württemberg bis nach Vorpommern, langsam südostwärts vorankommend. Südlich der Donau zeitweise heiter. Im Westen und Nordwesten dagegen auflockernde Bewölkung und meist trocken, später auch im Nordosten und in der Mitte. 13 bis 21 Grad, mit den höchsten Werten im Südosten