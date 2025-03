Wetter

Am Dienstag im Osten und Süden freundlich, sonst Regen

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Norden und Süden gering bewölkt oder klar. Über der Mitte stärker bewölkt, aber kaum Regen. Plus 7 bis minus 2 Grad. Morgen nach Nebelauflösung im Süden und Osten freundliche Abschnitte. Im Tagesverlauf im Westen und in der Mitte gebietsweise Regen, örtlich Gewitter. 6 bis 16 Grad.