Wetter

Am Dienstag im Westen und in der Mitte Regen, sonst neblig, in Berglagen sonnig

Das Wetter: In der Nacht im Westen und Südwesten bis in den zentralen Mittelgebirgsraum gebietsweise Regen. Sonst teils wolkig, teils klar und trocken. Stellenweise Nebel oder Hochnebel. Tiefstwerte zwischen 8 Grad im Westen und -1 Grad im Südosten. Morgen im Westen und in der Mitte Regen. Sonst wolkig, im Osten und Südosten auch länger neblig trüb. In höheren Berglagen sonnig. 10 bis 15 Grad.

14.11.2022