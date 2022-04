Morgenstimmung (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleu)

Am Rande eines Hochs mit über Skandinavien und Nordwestrussland gelangt von Osten her trockene Festlandsluft nach Deutschland. Zum Dienstag nimmt ein in höheren Luftschichten ausgeprägtes Tief mit wolkenreicherer und kühlerer Luft Einfluss auf die Osthälfte.

Die Vorhersage:

Am Abend und in der Nacht zwischen Ostsee und Ostbayern dichte Wolkenfelder. Nach Westen gering bewölkt oder klar und trocken. Tiefstwerte zwischen 6 und -2 Grad. Morgen im Nordwesten und Westen Wechsel aus wolkigen und sonnigen Abschnitten. Im Osten und Südosten wolkig bis stark bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Temperaturen im Westen 15 bis 20 Grad und im Osten 7 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch vom Osten und Nordosten bis zur Mitte ausgreifende starke Bewölkung. Im Norden und Nordwesten sowie in der Südwesthälfte neben lockeren Wolkenfeldern längere Zeit Sonnenschein und trocken. Höchstwerte zwischen 10 Grad an der Ostsee und knapp 20 Grad am Rhein.

