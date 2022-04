Morgenstimmung (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleu)

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch vom Osten und Nordosten bis zur Mitte ausgreifende starke Bewölkung. Im Norden und Nordwesten sowie in der Südwesthälfte neben lockeren Wolkenfeldern längere Zeit Sonnenschein und trocken. Höchstwerte zwischen 10 Grad an der Ostsee und knapp 20 Grad am Rhein.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.