Wetter Am Dienstag im Westen und Süden teils sonnig, sonst örtlich Schneegriesel

Das Wetter: In der Nacht im Osten bewölkt, teils leichter Schneefall. Sonst meist gering bewölkt oder klar, später gebietsweise Nebel. Tiefsttemperaturen minus 1 bis minus 7 Grad. Am Tag im Westen und Süden nach Nebel-Auflösung oft sonnig. Im Norden und Osten örtlich Schneegriesel, an der Küste vereinzelt Regen. Höchstwerte 0 bis 4 Grad.

21.12.2021