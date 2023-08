Wetter

Am Dienstag in der Nordhälfte Schauer, sonst trocken

Das Wetter: Am Abend an der Ostseeküste schwere Sturmböen. Für die deutsche Nordseeküste besteht die Gefahr einer Sturmflut. In der Nacht abklingende Niederschläge und Auflockerungen. Tiefstwerte 14 bis 6 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, in der Nordhälfte zeitweise Schauer, sonst überwiegend trocken. 18 bis 23 Grad.

07.08.2023