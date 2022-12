Wetter

Am Dienstag meist bewölkt mit Regen

Das Wetter: In der Nacht stark bewölkt mit Regen, im Bergland Schnee. Im Südwesten teils Auflockerungen und örtlich Nebel. Tiefstwerte von plus 4 bis minus 5 Grad. Morgen meist stark bewölkt, im Norden und Osten sowie in Teilen der Mitte leichter Regen, oberhalb von 400 Meter Schnee. An den Alpen sonnig. Höchstwerte 2 bis 7 Grad.

05.12.2022