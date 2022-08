Sonnenuntergang in Köln (Nachrichtenredaktion)

Die Vorhersage:

In der Nacht nachlassende Schauer und zunehmend klar. Tiefstwerte 19 bis 12 Grad. Morgen meist heiter. In der Nordhälfte am Nachmittag Quellwolken. Temperaturen 27 bis 32 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Westhälfte wechselnd bewölkt, gebietsweise teils kräftige Gewitter. In der Osthälfte heiter. 27 bis 34 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.