Wetter

Am Dienstag meist heiter

Das Wetter: In der Nacht nachlassende Schauer und zunehmend klar. Tiefstwerte 19 bis 12 Grad. Am Tag meist heiter. In der Nordhälfte am Nachmittag Quellwolken. Temperaturen 27 bis 32 Grad.

16.08.2022