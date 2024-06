Wetter

Am Dienstag meist sonnig, nur im Süden Schauer oder Gewitter

Das Wetter: In der Nacht gering bewölkt oder klar, im Norden örtlich Nebelfelder. Tiefstwerte 16 bis 9 Grad. Morgen verbreitet sonnig, im Tagesverlauf gebietsweise lockere Wolken. Im Süden ab dem Nachmittag Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 22 Grad an der Nordsee und bis 30 Grad am Rhein.