Wetter

Am Dienstag meist stark bewölkt, teils Regen, 8 bis 14 Grad

Das Wetter: In der Nacht kommt Regen langsam südostwärts voran. Sonst im Laufe der Nacht zunehmend trocken. 9 bis 0 Grad. Am Tag im Nordwesten und Südosten zeitweise Wolkenauflockerungen. Sonst meist stark bewölkt und in einem Streifen vom Osten bis in den Südwesten teils kräftiger Regen. Temperaturen 8 bis 14 Grad.