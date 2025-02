Wetter

Am Dienstag meist stark bewölkt, teils Regen, 8 bis 14 Grad

Das Wetter: Nachts langsam südostwärts vorankommender Regen. Sonst von Nordwesten her zunehmend trocken. Tiefstwerte 9 bis 0 Grad. Am Tage meist stark bewölkt. Regen in einem Streifen vom Südwesten über die Mitte bis in den Osten, teils länger andauernd und örtlich auch kräftig. Im Südosten Auflockerungen und meist trocken, ebenso von der nördlichen Mitte bis in den Nordwesten. Weiter mild mit 8 bis 14 Grad.