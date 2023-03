Wetter

Am Dienstag Niederschläge, in der Nordhälfte Sturmböen

Das Wetter: In der Nacht wechselnd bis stark bewölkt. Teils kräftiger Regen mit Gewittern. Tiefstwerte 10 bis 4 Grad. Am Tag zieht von West nach Ost ein Regengebiet durch. In den Mittelgebirgen auch Schneeschauer. Höchstwerte 7 bis 15 Grad.

14.03.2023