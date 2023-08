Wetter

Am Dienstag nur im Nordwesten trocken, sonst verbreitet Regen

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Norden und Westen wolkig und meist trocken, örtlich Nebel. Im Osten und Süden viele Wolken und regnerisch. In den Hochlagen der Alpen Schnee. Tiefsttemperatur 14 bis 7 Grad. Morgen im Nordwesten meist trocken, sonst verbreitet Regen. Temperaturen 13 bis 21 Grad.

28.08.2023