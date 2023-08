Wetter

Am Dienstag nur im Nordwesten trocken, sonst verbreitet Regen

Das Wetter: In der Nacht im Norden und Westen wolkig und meist trocken, örtlich Nebel. Im Osten und Süden viele Wolken und regnerisch. In den Hochlagen der Alpen Schnee. Tiefsttemperatur 14 bis 7 Grad. Am Tag im Nordwesten meist trocken, sonst verbreitet Regen. Temperaturen 13 bis 21 Grad.

29.08.2023