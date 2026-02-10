Wetter
Am Dienstag nur im Osten und Südosten heiter, 1 bis 12 Grad

Das Wetter: Nachts vielerorts stark bewölkt, gebietsweise auch Nebel, aber weitgehend niederschlagsfrei. Vereinzelt Glätte möglich. Tiefsttemperaturen zwischen +4 Grad am Niederrhein und bis -7 Grad am Alpenrand. Am Tage aus Südwesten aufkommender Regen, im Tagesverlauf bis zur Mitte und in den Nordwesten vorankommend. Im Osten und Südosten teils Nebel, teils auflockernd mit längeren sonnigen Abschnitten. Höchstwerte zwischen +1 Grad auf Rügen und bis +12 Grad im Breisgau.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am morgigen Mittwoch meist stark bewölkt oder bedeckt und regnerisch, in der Südwesthälfte auch länger anhaltendend. +1 Grad bis +14 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 10.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.