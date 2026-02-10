Wetter

Am Dienstag nur im Osten und Südosten heiter, 1 bis 12 Grad

Das Wetter: Nachts vielerorts stark bewölkt, gebietsweise auch Nebel, aber weitgehend niederschlagsfrei. Vereinzelt Glätte möglich. Tiefsttemperaturen zwischen +4 Grad am Niederrhein und bis -7 Grad am Alpenrand. Am Tage aus Südwesten aufkommender Regen, im Tagesverlauf bis zur Mitte und in den Nordwesten vorankommend. Im Osten und Südosten teils Nebel, teils auflockernd mit längeren sonnigen Abschnitten. Höchstwerte zwischen +1 Grad auf Rügen und bis +12 Grad im Breisgau.